Сеть взорвало фото убегающего по лужам от людей Порошенко

После митинга в Житомире, который прошел вечером 11 марта, украинский президент Петр Порошенко быстро покинул его, поскольку все время его выступления нацисты из "Нацкорпуса" (запрещен в России) выкрикивали протестные лозунги, стремясь сорвать его выступление. Сеть взорвало фото, как Порошенко убегает от людей по лужам, а охрана и свита едва за ним поспевают.

После столкновений в Черкассах Порошенко постарался максимально обезопасить себя в Житомире. На митинг проходили через рамки, а к сцене могли подойти только те, кто значился в специальных списках. Всех остальных отделяли от Порошенко порядка 20 метров.

Нацисты же все время пытались перекричать выступление олигарха. Когда он обещал увеличение пенсии, они кричали "Фу!" и "Брехло!".

"Армия, мова, вера", - заявил Порошенко, на что нацисты дружно закричали: "Мародеров - за решетку!"

Примечательно, что, когда Поршенко начал говорить о томосе от Фанара, нацисты закричали: "Зачем нам этот томос?!"

Олигарх заявил, что выкрики "десятков негодяев" не расколют единство. В конце он заявил, что акция против него проплаченная, и ушел со сцены к зрителям. В "Нацкорпусе" утверждают, что, судя по раздраженному тону, олигарх слышал все выкрики. И обещают продолжать свои акции.

Само фото вызвало тысячи комментариев. Кто-то написал, что это плохая примета для Порошенко: пять лет назад его так же погнали из Крыма.

"Вдруг вспомним, как он Саакашвили по крышам гонял", - написал беглый депутат Рады Сергей Онищенко.

"Это окончательное прощай. Осталось три недели", - написал юрист Алексей Романов, имея в виду многократные "окончательные прощания" Порошенко с Россией и то, что до президентских выборов осталось три недели.

Автор фото Леонид Шевчук из УНИАН написал в Facebook, что Порошенко не убегает от людей, а наоборот, идет к ним. Действительно, Порошенко направлялся к толпе своих сторонников, однако он шел от своих противников, которых заранее оттеснили за забор.

Напомним, нацисты заявили, что будут срывать все митинги Порошенко, пока он не посадит в тюрьму своего давнего и близкого бизнес-партнера - замглавы СНБО Олега Гладковского, уволенного им в связи со скандалом из-за масштабных хищений в "Укроборонпроме", но не привлеченного к ответственности. СМИ считают, что за действиями "Нацкорпуса" стоит глава МВД Арсен Аваков, который действует против Порошенко.