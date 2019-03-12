ФСБ попросили проверить приватизацию алюминиевой отрасли из-за спора Дерипаски и Зюганова

Сегодня прошло очередное заседание Тверского суда по иску о взыскании компенсации морального вреда бизнесмена Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Как сообщил Накануне.RU адвокат лидера КПРФ, руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев, суд попросили учесть ходатайство, депутатские запросы и научно-консультативное заключение.

"Дело отложили на 11 апреля, на 14.00 мск. Представитель Дерипаски заявил ходатайство в связи с необходимостью ознакомиться с документами. Мы тоже заявил ходатайство о том, что кое-какие документы надо изучить", - рассказал он.

Представители истца на сегодняшнем заседании представили научно-консультативное заключение их специалистов-филологов и отзыв на позицию защиты. "Будем их смотреть, изучать, какую форму приобрела их позиция. Это дело, требующее внимательного отношения", - сообщил Соловьев.

Сторона защиты в ходе разбирательства приобщила депутатские запросы, которые были посланы по итогам выступления Геннадия Зюганова в правительство, ФСБ и Генпрокуратуру о необходимости проверки по вопросу приватизации алюминиевой промышленности.

Напомним, на пленарном заседании в январе Зюганов назвал алюминиевый бизнес Дерипаски "крупнейшей аферой". Выступление было опубликовано на страницах в соцсетях лидера коммунистов. Недавно основные алюминиевые активы Дерипаски, полученные в результате приватизации в 90-е гг., вышли из-под санкций США ценой отказа бизнесмена от контроля над ними, лишения доходов от компаний. При этом эксперты отмечают, что это похоже на "рейдерский захват" и передачу прав на предприятия государству Соединенные Штаты Америки. Геннадий Зюганов в своем выступлении в Госдуме назвал это угрозой безопасности России. Дерипаска заявил иск о взыскании морального вреда в сумме 1 млн руб.

"Также мы хотим приобщить материалы, связанные с вопросом приватизации алюминиевой промышленности, которые неоднократно Госдума рассматривала. Мы запросили государственный архив, эти документы к нам сейчас придут, и мы будем опираться на них", - отметил Соловьев.

На заседании судья Татьяна Молитвина отказала представителям защиты лидера КПРФ в ходатайстве о вызове свидетелей - депутатов Госдумы Николая Коломейцева и Леонида Калашникова. По мнению Соловьева, судья выбрала узко юридическую тактику ведения процесса, которая "не соответствует предмету того дела, которое рассматривается".

"Идея выступления Геннадия Андреевича заключалась в том, чтобы провести официальное расследование по всей ситуации и дать оценку, насколько она соответствует национальным интересам страны.

Судья сделала вид, что она не заметила этого, поэтому отказала в допросе наших свидетелей, который могли бы рассказать, как проходило выступление, в чем проблема алюминиевой промышленности сегодня, что выступление было связано с реализацией депутатского права. Она хочет дело свести к узкой трактовке - относятся ли слова лично к Дерипаске и оскорбляют ли они его честь и достоинство", - прокомментировал глава юрслужбы КПРФ.

Соловьев также рассказал о своих впечатлениях о ходе судебного разбирательства. "На мой взгляд, судья выбрала тактику рассмотрения этого дела, как обычного процесса. Есть некий гражданин Иванов, который выразил свое отношение в оскорбительной форме в отношении Петрова. Судья не замечает того, что это выступление имело место на заседании Госдумы, и выступал не просто гражданин, а руководитель главной оппозиционной партии Геннадий Андреевич Зюганов, который от имени партии и миллионов избирателей дал оценку перехода алюминиевой промышленности под управление англо-саксов. Основной мотив его выступления заключался в том, что эта ситуация создает проблемы для национальной безопасности страны, и нужно провести расследование этого вопроса", - пояснил он.

"В суде будем акцентировать внимание именно на этой составляющей дела. Нельзя отмахнуться от той конкретной ситуации, в которой эти слова были произнесены, и в каком контексте были даны", - сказал Соловьев.

Как подчеркнул защитник, никто не собирался оскорблять Дерипаску, а его имя прозвучало как "явление обобщающего характера для определения алюминиевой промышленности". "Сказать, что это российская промышленность, уже трудно, так как собственником является Дерипаска", - добавил он.

По словам главы юрслужбы партии, практика Европейского суда показывает, что подобные дела решались в пользу парламентариев.

"За период около 40 лет деятельности суда всего двух парламентариев рассматривали - испанского федерального и австрийского регионального уровня. В обоих случаях ЕСПЧ поддержал их позицию, там согласились, что нельзя запрещать особенно оппозиционным депутатам высказывать свою точку зрения", - рассказал он.

В целом, как отметил Соловьев, рассматриваемый вопрос не сводится к отношениям Зюганова и Дерипаски и "носит принципиальный характер". "Он определяет, что может или не может российский парламентарий, выполняя свою депутатскую функцию. От исхода зависит во многом будущее нашего парламентаризма. Если получится, что бизнесмен будет иметь право заткнуть рот через судебную систему лидеру ведущей оппозиционной партии и в судебном порядке заставит его замолчать, предъявляя миллионные штрафы, то о каком парламентаризме или демократии может идти речь", - резюмировал он.