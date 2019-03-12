В Екатеринбурге могут поднять стоимость проезда в метрополитене до 32 рублей

В Екатеринбурге могут увеличить стоимость проезда в метро до 32 руб. Об этом сообщается в проекте постановления на портале Региональной энергетической комиссии Свердловской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Установить предельный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории города, осуществляемые муниципальным унитарным предприятием "Екатеринбургский метрополитен" (далее – перевозчик), в размере 32,00 рубля за поездку (место багажа)", - говорится в документации.

Напомним, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов сразу же после новогодних праздников обследовали вагоны метро, которые прошли капитальный ремонт в рамках программы обновления подвижного состава. Как заявил мэр во время экскурсии по подземке, инвестиционная надбавка к цене на проезд в метро может составить четыре рубля: за счет этого власти и планируют обновить парк.

Можно сказать, что ремонт и покупку новых вагонов "переложили" на пассажиров.

"Для понимания сути и сложности вопроса обновления парка подземки необходимо отметить, что средства для этого требуются серьезные. Всего в Екатеринбургском метрополитене 15 составов. Для ремонта первых двух метрополитен самостоятельно изыскал финансы. Здесь сразу подчеркнем, что на сегодняшний день тариф на проезд по сути ниже себестоимости перевозки, которая составляет 29,6 рубля. В связи с этим администрация города Екатеринбурга субсидирует затраты предприятия", - сообщили в муниципалитете.