В Прикамье учителя будут получать компенсации за экзамены девятиклассников

12 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье учителя будут получать компенсации за экзамены девятиклассников

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес на рассмотрение в заксобрание законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон об образовании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

С этого года, согласно федеральному закону, в силу вступила правовая норма о предоставлении гарантий и компенсаций педагогическим работникам на период проведения итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. Размер и порядок компенсаций устанавливают регионы.

"Финансовое обеспечение на реализацию гарантий предполагается осуществить за счет краевого бюджета, оно составит 48 млн рублей. Ранее такие компенсации по оплате труда педагогов были предусмотрены только за участие в проведении ЕГЭ в 11 классах", - сообщили в заксобрании Пермского края.

Вопрос депутаты рассмотрят на пленарном заседании 21 марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье учителя будут получать компенсации за экзамены девятиклассников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: компенсации, экзамен, учителя, егэ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 153

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети