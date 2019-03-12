В Прикамье учителя будут получать компенсации за экзамены девятиклассников

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес на рассмотрение в заксобрание законопроект, предусматривающий изменения в региональный закон об образовании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

С этого года, согласно федеральному закону, в силу вступила правовая норма о предоставлении гарантий и компенсаций педагогическим работникам на период проведения итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. Размер и порядок компенсаций устанавливают регионы.

"Финансовое обеспечение на реализацию гарантий предполагается осуществить за счет краевого бюджета, оно составит 48 млн рублей. Ранее такие компенсации по оплате труда педагогов были предусмотрены только за участие в проведении ЕГЭ в 11 классах", - сообщили в заксобрании Пермского края.

Вопрос депутаты рассмотрят на пленарном заседании 21 марта.