В Стрежевом, Мегионе и Нижневартовске откроют центры опережающей профессиональной подготовки и профориентации

В Нижневартовске его глава Василий Тихонов, сотрудники мэрии, депутаты гордумы, представителей института территориального планирования "Град" обсудили пространственное развитие столицы Самотлора. Разговор шёл, в частности, о механизмах реализации концепции и размещении инвестиционных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Град" представил основные положения пространственного развития агломерации и приоритетные направления градостроительной политики. Как отметили проектировщики, создавать конкурентоспособную и устойчивую социально-экономическую среду в агломерации будут за счет усиления потенциала всех входящих в нее территорий и повышения их связанности. В проекте предложены направления пространственного развития для каждого населенного пункта, включенного в агломерацию. Несмотря на разные задачи, общими остаются цели. В частности, речь идёт о повышении качества жизни и среды жителей.

Единое образовательное пространство агломерации сформируют Нижневартовск, Стрежевой (Томская область), Мегион и Лангепас. В Нижневартовске разместят Центр инновационного творчества и научно-технических исследований (детский технопарк "Кванториум"), кампуса Нижневартовского государственного университета. В Стрежевом, Мегионе и Нижневартовске откроются центры опережающей профессиональной подготовки и профориентации.

Запланировано открытие тематических музейных комплексов в Лангепасе и поселке Вате, а в Нижневартовске – этнографического музея, а также творческих молодежных центров в Стрежевом, Мегионе, Лангепасе, Излучинске. Центром притяжения жителей агломерации станет и многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс на 5 тыс. зрителей в Нижневартовске – там будут проходить концерты, спектакли и выставки.

Кроме рассмотрения Концепции развития Нижневартовской агломерации разработчик представил на заседании предварительные материалы о пространственном развитии столицы Самотлора. Проектные решения учитывают приоритеты, заложенные в концепции агломерации, дополняют и развивают сценарии преобразований.

Ядро агломерации – Нижневартовск – рассматривается как центр социальных инноваций и креативного бизнеса, главный узел промышленно-логистического и туристско-рекреационного комплекса, газодобычи и газопереработки, место притяжения предприятий промышленности и научно-исследовательских организаций.

Среди главных направлений модели пространственного развития города – совершенствование пространств застроенных территорий, экспансия жилой и общественно-деловой зоны в направлении западной производственной зоны, развитие жилой застройки в старой части города и другие.

Проект предлагает сохранить водные объекты района, благоустройство Оби, объединение с центральной набережной, расчистку русла реки Малый Еган и создание спортивного парка.

"Рассматриваются варианты размещения около 10 новых детских садов мощностью до 2 тыс. мест, билдинг-садов, начальной школы на 400 мест и четырёх школ-трансформеров, которые могут состоять из нескольких взаимозаменяемых блоков: административный, досуговый, спортивный", - отмечают в "Граде".