12 Марта 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Проезд по мосту через реку Пур будет бесплатным для "легковушек" и экстренных служб

На Ямале началось строительство моста через реку Пур, работы продлятся до 2021 г. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о реализации важного для региона инфраструктурного проекта министру транспорта Евгению Дитриху, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Мост, который свяжет восточные районы Ямала с с основной сетью региональных дорог и обеспечит бесперебойный проезд через реку Пур, активно строится. Работы планируется завершить в 2021 г. Появления моста ждут жители округа, сейчас они пересекают реку по платному наплавному мосту, движение по которому прерывается в межсезонье.

Мост через Пур строится на условиях государственно-частного партнерства. Проезд по нему для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб гарантированно будет бесплатным.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о строительстве безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере. Проезд по таким дорогам будет бесплатным для легковых автомобилей, экстренных и почтовых служб, а с грузоперевозчиков будет взиматься плата.

"В случае принятия поправок в законодательство плата за проезд будет взиматься только с грузового транспорта. Это позволит построить мост без бюджетных вложений", - пояснили в пресс-службе окружного правительства.

Отметим, что, несмотря на сложные погодные условия, строительство моста через реку Пур ведется строго по графику.

Мост через Пур(2018)|Фото: www.zsyanao.ru

В апреле 2015 г. полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, главы Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития" подписали соглашение о строительстве моста через Пур. Мостовой переход был включен в перечень объектов социальной инфраструктуры нового магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.

"Транснефть" обеспечила необходимое финансирование, позволившие выполнить изыскательные и проектные работы, получить необходимые разрешительные документы по строительству моста. В конце 2018 года подрядная организация "Мостострой – 11" вышла на строительную площадку, были забиты первые сваи нового мостового перехода.

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Проезд по мосту через реку Пур будет бесплатным для "легковушек" и экстренных служб

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Теги: мост через реку пур, инфраструктурные проекты, янао, ямал, дмитрий артюхов



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