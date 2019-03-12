12 Марта 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО В России

Петербургские дольщики устроили акцию протеста на шоссе

В Петербурге дольщики ЖК "Янино-парк", возводимого компанией "СУ-155", вышли на Колтушское шоссе с целью его перекрыть. Стройка была остановлена в апреле 2015 года.

Видео появилось в Сети, акция произошла 4 марта. Люди держали в руках плакаты с требованием выдать им купленные квартиры.

Проблемный объект, ранее принадлежавший обанкротившейся группе компаний ГК "СУ-155", достраивает банк "Российский капитал". Областные власти заявляют, что выполнили свои обязательства.

Ранее из-за скандала с петербургскими дольщиками в отставку ушли вице-губернатора. Проблема была озвучена активисткой Аллой Андреевой на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства пообещал женщине встречу с врио губернатора Александром Бегловым. Но вице-губернатор Игорь Албин заявил, что не будет сотрудничать с активисткой.

Политологи не исключают, что выступление Андреевой могло быть заранее спланированной акцией со стороны каких-то групп влияния в преддверии выборов губернатора.

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Петербургские дольщики устроили акцию протеста на шоссе

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Теги: дольщики, акция протеста, петербург



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