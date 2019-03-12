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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Впервые в России. На Ямале приступают к модернизации аэропорта по концессии

В этом году в Новом Уренгое начнется реконструкция аэропорта,. Это первая в России концессия по модернизации аэропортовой инфраструктуры. О подготовке к реализации важного для арктического региона инфраструктурного проекта губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал министру транспорта Евгению Дитриху, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этом году планируем получить положительную государственную экспертизу реконструкции аэродрома Нового Уренгоя и строительства нового аэровокзала. Это последний этап перед заключением контрактов на строительно-монтажные работы", - сообщил глава региона в своем "Инстаграме".

В пресс-службе правительства округа Накануне.RU пояснили, что реконструкция начнется уже в этом году. Планируется обновить пассажирский терминал, оборудовать его тремя телетрапами, организовать вместительные парковки. В будущем аэропорт можно будет увеличить и создать сектор для обслуживания международных рейсов.

"Это первая в России концессия по модернизации аэропортовой инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе правительства Ямала.

Напомним, в октябре прошлого года в аэропорту Нового Уренгоя провели перепланировку перрона, изменили его маркировку, благодаря чему на 40% возросла вместимость воздушной гавани. Число мест для стоянки воздушных судов увеличилось с 10 до 14. Также изменились схемы движения воздушного транспорта. До 2021 г. в аэропорту будет обновлено больше 70% технопарка.

аэропорт Нового Уренгоя(2017)|Фото: Накануне.RU

Концессионное соглашение на три с половиной года было заключено 7 сентября 2018 г. Аэропорт Нового Уренгоя был передан в операционное управление "Уренгойаэроинвест".

На первом этапе реконструкции будет обновлен аэровокзал, взлетно-посадочная полоса. Второй этап предполагает открытие международного сообщения и создание пункта пропуска через государственную границу. Для реализации необходимо повысить пассажиропоток аэропорта до 1,45 млн пассажиров в год.

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Впервые в России. На Ямале приступают к модернизации аэропорта по концессии

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Теги: реконструкция аэропорта в новом уренгое, ямал, янао, дмитрий артюхов, инфраструктурный проект



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