12 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Аваков рассказал, как работает подкуп избирателей штабом Порошенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков на канале ICTV рассказал, как работает "избирательная сетка" президента Петра Порошенко по подкупу избирателей на выборах. Он привел в пример уголовное дело, которое расследуется в Василькове Киевской области.
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По его словам, вначале штаб выбирает агитаторов, затем те выбирают людей, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать Порошенко. Тех, кто готов, записывают и идут в райсовет или собес со списком, чтобы им выделили тысячу гривен из президетской программы "Турбота" ("Забота"), заложенной в бюджете. Позже человеку звонят из штаба и интересуются, дошли ли деньги до человека. Если да, то просят сдержать обещание и проголосовать за Порошенко.

"Это что такое? И это происходит по всей стране! Киевская область - больше всех, Киев, Одесса, Одесская область, в Харьковской области это есть", - заявил Аваков.

Примечательно, что Порошенко не тратит ни копейки своих личных средств, потому что расходуются бюджетные деньги. Формально они являются помощью, но фактически - подкупом и мобилизацией своего электората за казенный счет. А оплата агитаторов-физлиц вообще незаконна, подчеркнул Аваков.

"Из бюджета оплачивать покупку голосов - это невероятная мерзость", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, на Авакова заведено дело о несоответствии его занимаемой должности. Политологи усматривают в этом ответный ход Порошенко, который хочет устранить Авакова за противодействие его предвыборной кампании.

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Аваков рассказал, как работает подкуп избирателей штабом Порошенко

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Арсен Аваков, подкуп



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