Сотрудники Театра эстрады попросили Путина разобраться в деле "Бухты Квинс"

Сотрудники Театра эстрады составили коллективное обращение на имя Владимира Путина, где просят его разобраться в уголовном деле о пайщиках "Бухты Квинс". Обвиняемым является бард и худрук екатеринбургского театра Александр Новиков, который и опубликовал письмо на своей странице в Facebook.

"Вот уже более трёх лет тянется так называемое "дело Бухты Квинс", издевательское по своей сути, в котором художественный руководитель нашего театра Александр Новиков обвиняется в совершении хищения средств пайщиков указанного кооператива. Просим вас вмешаться в происходящее и дать соответствующее поручение высшему руководству СК РФ и Генеральной прокуратуре РФ. Помогите добиться правоты", - пишут подчинённые барда.

Они также уверены, что "следствие использует различные способы давления, в том числе незаконный домашний арест", а результаты экспертиз подгоняют под "заведомо нужный результат".

Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато еще в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены, а в 2017 году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены. По этому делу также в 2018 году осудили Ларису Ассонову, ее признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы.

Недавно стало известно, что дома кооператива введены в эксплуатацию и пайщики получили ключи от своих квартир.