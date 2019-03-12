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В Тюмени пройдет Чемпионат России по биатлону: цены на билеты от 25 рублей

Чемпионат России по биатлону состоится в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Гонки пройдут с 28 марта по 2 апреля, в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В соревнованиях примут участие сильнейшие биатлонисты России.

28 марта, в 12.15 - женщины пробегут спринт 7,5 км, в 15.15 мужчины - спринт 10 км. 30 марта состоится гонка преследования, в 12.15 для женщин. Они пробегут дистанцию в 10 км. Мужские соревнования стартуют в 14.15. Биатлонисты пробегут 12,5 км. 31 марта масс-старт в 13.00 - женщины, в 15.55 - мужчины. 2 апреля мужчины и женщины пробегут эстафету. Женщины - в 13.15, мужчины - в 16.15.

Для болельщиков на стадионе в дни соревнований пройдет развлекательная программа, с конкурсами, розыгрышами, участием танцевальных и вокальных коллективов, диджеев и аниматоров. Будет организована работа теплого зрительского шатра с едой и напитками. Развлекательные площадки с различными активностями расположатся в зоне питания и на трассе в зоне финиша.

Цена билетов варьируется от 25 до 200 руб. в зависимости от дня недели и места просмотра.

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В Тюмени пройдет Чемпионат России по биатлону: цены на билеты от 25 рублей

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Теги: биатлон, спорт, чемпионат россии



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