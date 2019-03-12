12 Марта 2019
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Происшествия Центральный ФО Москва

Пьяный москвич напал с ножом на громко шумевших подростков

Следственный комитет проверяет инцидент с подростками на северо-востоке Москвы. Их пытались зарезать.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось 11 марта: пьяный мужчина из окна несколько раз попросил 17-летних юношей не шуметь. Когда те не угомонились, он спустился на улицу и причинил одному из них непроникающее ножевое ранение.

Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года в городе Семилуки Воронежской области геймер пытался зарезать двух девушек, которые мешали ему играть в компьютер.

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Пьяный москвич напал с ножом на громко шумевших подростков

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Теги: подростки, нож, Москва, СКР



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