Миллер пообещал газифицировать регионы через 10 лет. Путин поторопил

За 2019 г. количество газифицированных территорий России увеличится на 1%. На исполнение программы газификации потребуется 10 лет, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил ускорить темпы реализации программы, передает корреспондент Накануне.RU.

Программа газификации охватывает 66 регионов. В прошлом году построено более двух тысяч километров газопроводов, газифицировано 272 населённых пункта и порядка 49 тысяч домовладений, построено 210 котельных. По словам Миллера, на 1 января текущего года показатель газификации составил 68,6%.

"В городе – 71,3% и на селе – 59,4%. Вы помните, что когда вы давали поручение активно работать по этой программе на селе, уровень газификации села был на 25% ниже", - сказал глава "Газпрома", добавив, что инвестиции газовой компании в 2018 г. составили 36,7 млрд руб. В 2019 г. сумма может вырасти на 50%.

В течение 10 лет вопрос газификацией регионов будет решен, сказал Алексей Миллер. Сроки можно приблизить за счет локальной газификации - сжиженного природного газа.

Владимир Путин поручил подготовить предложения по увеличению темпов газификации внутри страны.

Как сообщало Накануне.RU, "дочка" "Газпрома" предложила жителю Ишимского района заплатить более 28 млн руб. за подключение к газу. В компании объяснили, что причина - в удаленности точки подключения. На сегодняшний день газопровод-отвод и ГРС Ишим, которые могли бы решить проблему, включены в программу газификации Тюменской области, но еще не построены.