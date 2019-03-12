Миллер пообещал газифицировать регионы через 10 лет. Путин поторопил

12 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Миллер пообещал газифицировать регионы через 10 лет. Путин поторопил

За 2019 г. количество газифицированных территорий России увеличится на 1%. На исполнение программы газификации потребуется 10 лет, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил ускорить темпы реализации программы, передает корреспондент Накануне.RU.

Программа газификации охватывает 66 регионов. В прошлом году построено более двух тысяч километров газопроводов, газифицировано 272 населённых пункта и порядка 49 тысяч домовладений, построено 210 котельных. По словам Миллера, на 1 января текущего года показатель газификации составил 68,6%.

"В городе – 71,3% и на селе – 59,4%. Вы помните, что когда вы давали поручение активно работать по этой программе на селе, уровень газификации села был на 25% ниже", - сказал глава "Газпрома", добавив, что инвестиции газовой компании в 2018 г. составили 36,7 млрд руб. В 2019 г. сумма может вырасти на 50%.

Владимир Путин, Алексей Миллер(2019)|Фото: kremlin.ru

В течение 10 лет вопрос газификацией регионов будет решен, сказал Алексей Миллер. Сроки можно приблизить за счет локальной газификации - сжиженного природного газа.

Владимир Путин поручил подготовить предложения по увеличению темпов газификации внутри страны.

Как сообщало Накануне.RU, "дочка" "Газпрома" предложила жителю Ишимского района заплатить более 28 млн руб. за подключение к газу. В компании объяснили, что причина - в удаленности точки подключения. На сегодняшний день газопровод-отвод и ГРС Ишим, которые могли бы решить проблему, включены в программу газификации Тюменской области, но еще не построены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Миллер пообещал газифицировать регионы через 10 лет. Путин поторопил

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Миллер, Владимир Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 153

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети