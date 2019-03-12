12 Марта 2019
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Роспотребнадзор предупредил тюменских и тобольских предпринимателей о мошенниках

В управлении Роспотребнадзора предупредили тюменцев о мошенниках, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, в последнее время участились случаи, когда предпринимателям звонят неизвестные, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают провести консультации, а также приобрести печатную продукцию, необходимую для проведения проверки.

Также аналогичные звонки поступают предпринимателям Тобольска. Об этом сообщил председатель тобольского отделения "Опоры России".

"Обращаем внимание предпринимательского сообщества, что управление является органом государственной власти и не оказывает возмездных услуг по консультированию хозяйствующих субъектов, не осуществляет реализацию печатной типографской продукции, в том числе, нормативных правовых актов. Кроме того, уведомление о предстоящей плановой проверке производится путем размещения плана на официальном сайте, направления распоряжения, а не посредством телефонного звонка", - подчеркнули в ведомстве.

При поступлении подобных звонков необходимо обращаться в полицию.

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Роспотребнадзор предупредил тюменских и тобольских предпринимателей о мошенниках

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Теги: Роспотребнадзор, проверка, предприниматель



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