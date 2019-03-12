Челябинский облсуд рассмотрит иск об отмене решения об избрании главы города

Челябинский областной суд рассмотрит иск лидера регионального отделения "Яблока" Ярослава Щербакова о признании недействительным решения об избрании главы города. Первое заседание по делу назначено на 21 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Напомним, Ярослав Щербаков просит признать недействительными решения Челябинской городской думы об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы города, а также об объявлении конкурса и об избрании главы Челябинска.

По мнению Щербакова, этими решениями были нарушены права участников конкурса, поскольку не были определены четкие критерии оценки кандидатов.

Напомним, по итогам конкурса на пост главы Челябинска из 16 кандидатов были рекомендованы врио главы города Владимир Елистратов, предприниматель Никита Мирный, глава Ленинского района Александр Орел и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович. 26 февраля главой города был избран Владимир Елистратов. За него проголосовало большинство депутатов, один парламентарий был против.