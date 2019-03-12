Назначены арбитры на матчи "Зенита" и "Краснодара" в Лиге Европы

Стали известны судьи, назначенные на ответные матчи российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Так, игру между "Краснодаром" и "Валенсией" рассудит британская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Помогать ему будут Гэри Бисуик и Адам Нанн, четвертым судьей назначен Ли Беттс, дополнительные ассистенты - Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон.

Главным судьей матча "Зенита" с "Вильярреалом" назначен португалец Артур Диаш. Помогать Диашу будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру назначены дополнительными помощниками рефери. Резервным арбитром станет Бруну Родригеш, информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что первые матчи оба российских клуба проиграли. Ответные встречи с испанскими командами пройдут 14 марта: "Краснодар" начнет домашний матч в 20:55 мск., "Зенит" сыграет на выезде, начало в 23:00 мск.