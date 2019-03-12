12 Марта 2019
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

В массовой аварии в Тюмени пострадали два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

В девятом часу вечера 11 марта на перекрестке улиц Западносибирской и Казачьи Луга 31-летний водитель автомобиля "Санг Ёнг" из-за несоблюдения дистанции врезался в "Тойота Королла". "Тойота" по инерции задела ехавший впереди "Форд", а "Форд" – "Ладу Веста".

57-летняя пассажирка "Тойоты" получила ушиб кисти, семилетняя девочка из той же машины – ушиб колена. Водитель "Санг Ёнга" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В 2015 г. его на 19 месяцев лишали прав за пьяную езду.

Массовое ДТП Западносибирская Тюмень(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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В Тюмени столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

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Теги: массовая авария, пострадавшие, инерция



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