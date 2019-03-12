12 Марта 2019
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Политика В России

В Кремле отреагировали на слова главы парламента Чечни о "кровной мести"

Понятия "кровная месть" нет в российском правовом поле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера парламента Чечни.

По данным СМИ, спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову.

Представитель Кремля сообщил, что не видел это заявление. При этом Песков отметил, что вряд ли понятие кровной мести может укладываться в правовое поле, пишут "Известия".

Абдурахманов ранее опубликовал на YouTube видеозапись, где он назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа.

Стоит отметить, еще в 2011 году глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в его республике решена проблема кровной мести. По его данным, в Чечне не осталось ни одного кровника .

Созданная в августе 2010 года комиссия по примирению выполнила свою главную задачу по урегулированию конфликтов на почве кровной вражды и упраздняется, заявил Кадыров.

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В Кремле отреагировали на слова главы парламента Чечни о "кровной мести"

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Теги: дмитрий песков, магомед даудов, кровная месть, тумсо абдурахманов



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