Сборная России выиграла Универсиаду в Красноярске, оторвавшись от второго места на 98 (!) медалей

XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске завершена. Как передает корреспондент Накануне.RU, сборная России выиграла медальный зачет с гигантским отрывом.

Всего на счету российской команды оказалось 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых). На втором месте (14 медалей) - сборная Южной Кореи, у которой шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые. Третье место завоевала сборная Японии с 13 медалями (пять золотых, четыре "серебра" и четыре "бронзы").

Итоговый медальный зачет

Торжественная церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что летняя Универсиада 2023 года может пройти в Екатеринбурге.