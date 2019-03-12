12 Марта 2019
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Сборная России выиграла Универсиаду в Красноярске, оторвавшись от второго места на 98 (!) медалей

XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске завершена. Как передает корреспондент Накануне.RU, сборная России выиграла медальный зачет с гигантским отрывом.

Всего на счету российской команды оказалось 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых). На втором месте (14 медалей) - сборная Южной Кореи, у которой шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые. Третье место завоевала сборная Японии с 13 медалями (пять золотых, четыре "серебра" и четыре "бронзы").

Универсиада-2019 в Красноярске, итоговый медальный зачет(2019)|Фото: championat.com

Итоговый медальный зачет

Торжественная церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что летняя Универсиада 2023 года может пройти в Екатеринбурге.

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Сборная России выиграла Универсиаду в Красноярске, оторвавшись от второго места на 98 (!) медалей

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Теги: Универсиада, сборная России, Красноярск, победа



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.03.2019 18:27 Мск В Красноярске открылась XXIX Зимняя Универсиада

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