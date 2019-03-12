Манеж "Пермь Великая" начнет работу после 20 марта

Футбольный манеж "Пермь Великая" начнет работу после 20 марта. Такое заявление сделал министр строительства Пермского края Михаил Сюткин, отвечая на вопросы депутатов заксобрания, сообщает "Ъ".

По словам министра, сейчас в манеже ведутся работы по укреплению несущих конструкций. После их завершения манеж сможет начать работу.

Отметим, что спортивный манеж на 3 тыс. зрительских мест с футбольным искусственным полем последнего поколения должен был открыться еще в конце 2016 г. Однако приемку объект не прошел - подрядчик допустил нарушения, и в итоге сроки сдачи объекта постоянно откладывались.

Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб., из которых 644 млн руб. — средства федерального бюджета, остальные — краевого. Еще 105 млн руб. на строительство депутаты заксобрания дополнительно выделили в ноябре 2016 года. В эксплуатацию манеж был сдан только в ноябре 2017 года. Первые занятия прошли в марте прошлого года, однако из-за выявленных недостатков объект закрыли.