"Где товарищ Гагарин?" Кадровый вопрос за Высокинского может решить губернатор

Сегодня прошли четыре заседания постоянных комиссий думы Екатеринбурга, на которых в числе приглашённых значился заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Анатолий Гагарин. Однако вице-мэр, находящийся "под проверкой", не появился ни на одном из них, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Незначительная часть народных избранников, знакомая с тем, что чиновник попал в сложную ситуацию, которая ему может грозить увольнением, связали отсутствие вице-мэра с решением кадрового вопроса. Однако после напоминания, что глава города Александр Высокинский сегодня находится в Красноярске на закрытии Универсиады и не может решать судьбы подчинённых, пожимали плечами: "Тогда не знаем, где Гагарин".

При этом большая часть депутатов даже не заметила отсутствия заместителя Высокинского "по политической части". Так, Алексей Вихарев заявил, что сегодня особых вопросов Гагарину задавать, кажется, и не собирались. Дмитрий Николаев вообще с трудом вспомнил, когда видел чиновника на думе в последний раз.

Единственным, кто сегодня задал вопрос "где товарищ Гагарин?" - стал председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников, когда оглашал перед заседанием список приглашённых.

После окончания заседания, на котором, в частности, обсуждали новые границы административных районов Екатеринбурга, Колесников сказал Накануне.RU, что давно знает Гагарина, прекрасно к нему относится и высоко ценит его мнение.

"Его присутствие на наших заседаниях далеко не номинальное, - считает депутат. - Анатолий Станиславович - человек, глубоко вникающий в темы, он задаёт нам достаточно правильные вопросы на комиссии, потому что не все профильные замы обладают специфическими знаниями. Скажу так: он нужен".

Между тем, в кулуарах мэрии тему возможного увольнения вице-мэра тоже обсуждают. Наши инсайдеры считают, что претензии прокуратуры "мелочные" - конфликта интересов в вопросе на наблюдается, поскольку формальное присутствие чиновника в ряде коммерческих структур - недоработка юристов, а сам Гагарин никакой выгоды в различных ООО с его участием не приобрёл.

Однако знающие кухню внутри администрации утверждают, что новый член команды Высокинского сам недоволен работой с мэром, который не выполнил обещаний, данных своему заместителю при трудоустройстве, касающихся не только материальной составляющей, но и деловых взаимоотношений. Отсюда делают вывод: Гагарин готов написать заявление по собственному желанию, но его останавливают обязательства перед резиденцией губернатора, взятые им при решении перейти на работу в муниципалитет. По мнению наблюдателей, кадровый вопрос с вице-мэром фактически будет решать не Высокинский, а губернатор Евгений Куйвашев.