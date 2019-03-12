12 Марта 2019
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Общество Курганская область

"Оголодавшие валом попрут". Стала известна дата открытия McDonald's в Кургане

Стала известна дата открытия первого в Кургане ресторана быстрого питания McDonald's в ТРЦ "ГиперСити".

Как сообщили Накануне.RU в администрации торгового центра, ресторан откроют на втором этаже в зоне фуд-корта 30 апреля этого года.

В социальных сетях курганцы уже обсуждают ажиотаж, который, по их мнению, придется на день открытия McDonald's.

"Оголодавшие валом попрут", - пишет пользователь Сергей Вихрев.

Напомним, обновленный ТРЦ "ГиперСити" открылся после реконструкции в конце 2018 года. Посетителям не сообщили, что McDonald's еще закрыт - большая часть людей пришла именно на открытие ресторана. Чуть позже там же в торговом центре открыли ресторан еще одного известного бренда по производству фаст-фуда Burger King. Люди стояли в очереди на кассу примерно по 20 минут.

"Так вести себя - как с голодного острова. Вот откроют в апреле "макдак" (разговорное название ресторана McDonald's - прим.) и люди будут стоять хоть час, хоть два, лишь бы только булки с котлетами пожрать. Эка невидаль", - написала Елена Воронова.

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"Оголодавшие валом попрут". Стала известна дата открытия McDonald's в Кургане

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Теги: McDonald's, ГиперСити, Курган, открытие



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