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Администрация Сургута проиграла апелляцию по делу о сносе домов вблизи газопроводов

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу администрации Сургута на решение по иску к "Газпрому". Чиновники требовали понизить давление в газопроводах, проходящих в черте города, что позволило бы избежать сноса домов горожан, передает корреспондент Накануне.RU.

Суды вынесли решения о сносе домов и дачных построек жителей из-за того, что строения попали в 200-метровую охранную зону газопроводов. При этом участки были проданы без какого-либо обременения, запрета на строительство не было. На сегодня в зону минимально допустимых расстояний попадает часть территории города, в том числе ряд дачных кооперативов: "Прибрежный - 1","Многодетная семья", "Север -1", "Заречный", Полимер", "Солнечное"; "Энергетик", ПСОК № 27 "Здоровье", "Хвойный","Искра".

Администрация потребовала снизить давление в газопроводе, что позволило бы снизить охранную зону до 50 метров. Но суд встал на сторону газовой компании, он не нашел нарушений в строительстве магистральной инфраструктуры.

Добавим, что аналогичные решения о сносе домов вблизи нефте- и газопроводов выносят суды и в других регионах России. 13 марта комитет Совета Федерации по экономической политике проведет "круглый стол" по проблеме регулирования отношений собственников земельных участков, находящихся в зоне минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и нефтегазовых компаний.

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Администрация Сургута проиграла апелляцию по делу о сносе домов вблизи газопроводов

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Теги: Газпром, Сургут, снос домов



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