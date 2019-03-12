"Это госпереворот по-чебаркульски". За Ковригина вступились жители и депутаты

СК предъявил обвинение главе Чебаркуля Сергею Ковригину в получении взятки в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей за незаконную передачу объектов муниципальной собственности. Чиновника отправили под домашний арест и отстранили от должности. Ковригин вину в предъявленном обвинении не признал. Мэра поддержали жители города, устроившие митинг, и местные депутаты, которые отказались приостанавливать его членство в партии "Единая Россия" на период проведения следственных действий. Его брат Евгений сегодня на пресс-конференции рассказал о деталях уголовного дела и давлении, которое оказывалось на главу с момента его назначения на должность, передает корреспондент Накануне.RU.

Сергей Ковригин был задержан 1 марта после обысков, которые прошли в его кабинете. По версии следствия, в 2016 году мэр получил взятку в размере более 50 тыс. руб. в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.

В 2017 году по иску прокурора области договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными. Прокуратура установила, что права владения и пользования в отношении сетей и инженерных сооружений водопроводного комплекса были переданы ООО "Чебаркульское предприятие водоснабжения". Коммерческая организация получила объекты по договору аренды, а не концессионному соглашению. Суд признал договоры ничтожными.

Однако в ноябре прошлого года было установлено, что комиссией по ЧС города принято решение об определении в качестве гарантирующих организаций ООО "Чебаркульское предприятие водоснабжения" и ООО "Чебаркульское предприятие канализации", а объекты снова переданы указанным юридическим лицам.

Прокуратура опротестовала это решение и потребовала от администрации зарегистрировать права на указанные объекты. Позже стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Как считает следствие, за передачу именно этого имущества представитель коммерческой организации оплатил услуги журналиста (который сейчас является свидетелем по уголовному делу – прим.) за публикации в СМИ, формирующие положительное мнение о главе.

Евгений Ковригин сегодня принес копии статей, которые вменяют главе в виде взятки. По словам брата мэра, это статьи о жизни города, а также интервью с Сергеем Ковригиным, которое было опубликовано на сайте администрации города. Он рассказал, что журналист раньше работала в пресс-службе администрации города, но после прихода Ковригина уволилась.

"Больше он с ней не связывался. Зачем ему это нужно? Интересы разные. Та администрация была уволена или уволилась", - заявил он.

С журналистом у Ковригина уже была очная ставка.

"По странному стечению обстоятельств результаты очной ставки были удалены, файл не сохранился, очная ставка будет проведена повторно", - рассказал Евгений.

По его словам, на мэра уже несколько лет оказывалось давление, результатом которого стало это уголовное дело. Как считает брат главы, дело инициировали люди из команды бывшего мэра города.

"Вокруг этой провокации плавают люди, которые уже на протяжении нескольких лет паразитируют на городе. Была команда предыдущего главы, которая в 2016 году, когда пришел Ковригин, ушла. И вот эта команда сегодня инициировала это дело. Бывший сотрудник ФСБ Калиненко был советником бывшего главы. Фигурирующий "Водоканал" — это то предприятие, где учредителем был Калиненко, и когда закончился срок договора, имущество вернули в казну. И с этого момента у Сергея Александровича большие проблемы начались", - подчеркнул он.

В городе на зданиях и заборах появились нецензурные надписи о главе, резко выросло число проверок, стали публиковаться заказные статьи.

"Я лично более 200 надписей закрасил. Мы не просим никого защитить, мы просим, чтобы пришли люди из системы и разобрались в этой ситуации. Это госпереворот по Чебаркульски. Есть группа заговорщиков, которая системно в течение нескольких лет дискредитирует главу. В результате этих действий возбудилось вот такое уголовное дело, а действующую власть практически свернули. Сегодня он находится в отпуске под домашним арестом, пройдет два месяца и до свидания", - говорит Евгений.

Поддерживают главу и местные депутаты. В работе они часто критиковали Ковригина, но как говорят парламентарии, критика это была конструктивная. Глава к ним прислушивался и всегда находил общее решение.

"Когда главой был Андрей Орлов, тогда был хаос. В ту бытность коммунальному хозяйству пришел крах, у муниципалитета не осталось ничего. Появились люди, которые растаскивали коммунальное хозяйство. Я выступал с критикой по городскому хозяйству, но любая критика воспринималась в штыки. Коммунальное хозяйство рухнуло, пропала техника. Стали создаваться лоты и передаваться в ООО. Когда заступил Ковригин, он начал подбирать под себя команду. Мы видели, как это было тяжело, предыдущая команда не хотела сдавать свои позиции", - рассказал депутат городского собрания Владимир Мошков.

И депутаты, и жители считают, что при мэре город начал меняться.

"Центральную улицу начали переделывать, положили новый асфальт, сделали тротуары, освещение, появились транспортные развязки. Чебаркуль получил новый статус – санаторно-курортного города", - говорит местный житель Алексей Фахутдинов.

Брат Сергея Ковригина написал обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой разобраться в этой ситуации, под которым собрано уже более тысячи подписей. На этой неделе он намерен направить обращение адресату.

"Никто не ставит цель какого-то давления, мы имеем основания во многом усомниться. Много нестыковок, которые вызывают большие вопросы. Сегодня объединились люди, которые не то, что поддерживают Сергея Александровича, многие его не поддерживают. Депутаты постоянно критиковали его, но сегодня они здесь, потому что эта ситуация очень сильно вызывает вопросы к справедливости. Наше требование – разобраться. Поэтому наша повестка направлена на привлечения внимания, но не с целью давления, а с целью того, чтобы кто-нибудь из структур взял эти материалы, посмотрел на них и дал свою оценку, правильно они действуют или нет", - заявил Евгений Ковригин.