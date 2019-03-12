В Кузбассе наказали ответственных за выпадение черного снега

Суд приостановил работу горно-обогатительной фабрики "Прокопьевская" после проверки по факту выпадения черного снега в городе. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Кемеровской области.

Ранее жители городов Киселевска и Прокопьевска в социальных сетях делились фотографиями черного снега.

По факту загрязнения атмосферного воздуха полиция возбудила два уголовных дела по статье УК РФ "Загрязнение атмосферы".

В прокуратуре выяснили, что фабрика "Прокопьевская" работала с превышением вредных выбросов в атмосферу, в том числе из-за отсутствия пылеулавливающего оборудования на погрузочной станции.

Вопрос с предприятием, расположенным в Киселевске, еще решается.

В прошлом году в Норильске на парковке Надеждинского металлургического завода (НМЗ, входит в "Норникель") выпал "красный дождь". "Норильский никель" объяснил причину природного явления пылью с крыши одного из зданий завода.

В мае 2018 года Владимир Путин поручил правительству до 2024 году обеспечить кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. В майском указе президента речь идет, в частности, о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.