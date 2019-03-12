12 Марта 2019
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Политика Центральный ФО

Москвичи 17 марта выйдут на митинг за смену социально-экономического курса

В Москве 17 марта пройдет митинг за смену социально-экономического курса страны, его организаторами выступят представители левых патриотических сил, передает корреспондент Накануне.RU .
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Согласованная властями Москвы акция пройдет 17 марта в 13.00 на Суворовской площади в столице. В числе организаторов - движение "Левый Фронт", "Партия Дела", движение "Новороссия", движение "Гражданская солидарность", незарегистрированная партия "Другая Россия" и ряд других.

Инициативная группа граждан намерена выразить недоверие высшим властям РФ, в том числе "Единой России". В частности ожидается, что участники митинга потребуют отставки правительства и руководства Центробанка, национализации природной ренты, немедленного введения политики государственного протекционизма, введения прогрессивной шкалы налогообложения, восстановления прежних параметров выхода на пенсию и ряда других преобразований.

О предстоящем митинге его организаторы планируют рассказать на пресс-конференции в Москве 14 марта. В ней примут участие координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов, член Федерального Совета "Партии Дела" Максим Калашников, лидер движения "Новороссия" Игорь Стрелков, протоиерей Всеволод Чаплин и ряд других членов оргкомитета акции.

Отметим, оргкомитет был создан после проведённого 20 января в Москве митинга в защиту Курил.

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Москвичи 17 марта выйдут на митинг за смену социально-экономического курса

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Теги: москва, митинг, партия дела, социально-экономический курс



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