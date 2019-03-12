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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми для борьбы с гололедом привлекут около 400 студентов стройотрядов

Власти Перми намерены усилить работу по уборке льда и снега. На помощь коммунальным службам могут прийти студенты - об этом сегодня сообщил заместитель главы администрации Перми — начальник управления внешнего благоустройства горадминистрации Анатолий Дашкевич, передает корреспондент Накануне.RU.

Замглавы сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с руководителями стройотрядов. Всего к работам планируется привлечь около 300-400 студентов. Замглавы также отметил, что установившаяся теплая погода не позволяет эффективно использовать противогололедную подсыпку, поскольку ее смывает идущем дождем и таящим снегом.

Комментируя ситуацию с пермскими дорогами, Анатолий Дашкевич отметил что были приняты все меры для очистки проезжей части, ведется работа по тротуарам. Минувшую неделю чиновник назвал "непростой" из-за перепадов температур и большого количества снега.

"В этой ситуации и подрядчики, и учреждения благоустройства работали в полную силу. С погодой спорить тяжело, тем не менее, приняты все меры для очистки проезжей части, работаем по тротуарам. Несколько недель назад началась подготовка к противопаводковым мероприятиям. Подрядчикам еще необходимо вывезти в течение марта около 350 тысяч кубометров снега – с дорог 3 и 4 категории и частного сектора, это то, что не предусмотрено контрактами", - приводит слова Дашкевича пресс-служба администрации города.

По его словам, в связи с тем, что в ближайшее время в Перми вновь прогнозируется похолодание, в районах города организовано дежурство.

Напомним, глава Перми Дмитрий Самойлов получил представление от прокуратуры из-за плохой уборки снега. В первую декаду марта горожане массово обращались за помощью на станцию "скорой помощи" – из-за плохой очистки тротуаров или льда они поскальзывались, падали и получали травмы. Усугубило ситуацию то, что администрации районов абсолютно не следили за подрядчиками, которые должны были убирать лед.

Прокурор Перми через представление потребовал от Самойлова строго наказать виновников бездействия. Обстоятельства получения каждой травм проверят по поручению правоохранителей.

Напомним, за последнюю неделю от гололеда в Перми пострадали более 150 человек, в том числе заместитель министра строительства региона.

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В Перми для борьбы с гололедом привлекут около 400 студентов стройотрядов

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Теги: гололед, студенты, стройотряд, травмы, падения, уборка снега, анатолий дашкевич



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Ранее 11.03.2019 10:59 Мск В Перми за неделю от гололеда пострадали больше 150 человек

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