Екатеринбург готовится к созданию нового административного района: депутаты недовольны предложенными границами

Постоянная комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию отправила на доработку вариант разграничения территории границ Ленинского и Верх-Исетского районов, предложенный администрацией города.

Как передает корреспондент Накануне.RU, члены комиссии назвали проект передачи части территории Верх-Исетского административного района Ленинскому "вызывающим отторжение". По мнению депутатов, при оформлении нового (восьмого) административного района Академический такая нарезка может привести к неразберихе и ущемлению социальных прав граждан, привыкших лечиться и учиться в конкретных учреждениях Ленинского и Верх-Исетского районов. Кроме того, непонятным остаётся вопрос "приписки" к военкоматам и почтовым отделениям.

По словам Николая Смирнягина, представляющего в думе интересы жителей микрорайона Академический, новая нарезка непосредственно повлияет на жизнь людей.

"Например, дошкольные учреждения - в них есть отдельные очереди в Ленинском и Верх-Исетском административных районах, если их перенесут, у многих появится недовольство, - считает Смирнягин. - Поликлиническое обслуживание, территории полицейских участков и многое другое тоже придётся менять. Надо учесть все эти моменты. Со стороны администрации города не прозвучало, какие есть положительные моменты в предложенном проекте".

В результате члены комиссии отправили вариант мэрии на доработку и решили создать рабочую группу по подробному изучению вопроса.