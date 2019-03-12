12 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область Тюменская область Центральный ФО Москва

В элитном районе Москвы ограбили квартиру главы СИБУРа

Председатель правления компании СИБУР, мультимиллионер Дмитрий Конов заявил в полицию об ограблении квартиры. Из его дома на "золотой миле" (между Остоженкой и Пречистенской набережной) грабители вынесли ценности на 4 млн рублей.

По данным Mash, украшения были похищены еще в новогодние праздники, но топ-менеджер обратился в полицию только сейчас.

РБК со ссылкой источник, знакомый с подробностями дела, сообщил, что имущество олигарха уже найдено.

По оценкам Forbes, состояние Конова в 2018 г. составило $500 млн, он занял 194-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. ​

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В элитном районе Москвы ограбили квартиру главы СИБУРа

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Теги: Сибур, Дмитрий Конов, ограбление



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