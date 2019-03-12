В СКР назвали причину обысков в администрации Рязани: речь идет о взятке в 1,5 млн рублей

В Следственном комитете РФ назвали причину обысков в администрации Рязани. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, они проводились в рамках уголовного дела о взяточничестве.

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По ее данным, дело расследуется в отношении директора муниципального предприятия "Детское питание" Александра Дворецкого, заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича и иных лиц. Всех их обвиняют в получении взятки в 1,5 млн руб. от одного из поставщиков мясной продукции. Именно в рамках данного дела следователи СК России совместно с ФСБ и при содействии администрации Рязанской области провели обыски в отдельных помещениях администрации города.

Ранее в СМИ появлялась информация о задержании некоторых высокопоставленных чиновников.

"Исполняющий обязанности мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин прибыли в региональное следственное управление для дачи показаний в качестве свидетелей", - уточнила Светлана Петренко.