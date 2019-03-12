Депутаты городской думы назначат нового главу Кургана уже в апреле

Депутаты Курганской городской думы единогласно утвердили схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в парламент Кургана осенью этого года, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил глава избирательной комиссии города Александр Якушев, проектом предлагается утвердить схему 13 одномандатных избирательных округов, образованных на территории Кургана. Данная схема определена решением избирательной комиссии города от 6 марта.

Напомним, в сентябре в Кургане пройдут выборы депутатов городской думы, вместо 25 народных избранников их станет 26. До этого депутаты избирались строго по одномандатным округам и побеждали простым большинством голосов независимо от количества пришедших на участки избирателей. С сентября эта система будет изменена - 13 депутатов будут избираться по пропорциональной избирательной системе по единому избирательному округу, и 13 депутатов - по мажоритарной системе с образованием одномандатных округов.

"При определении схемы одномандатных округов были учтены требования избирательного законодательства, предъявляемые к нарезке округов. Проект рассмотрен сегодня на заседании постоянной депутатской комиссии и рекомендован для рассмотрения думой", - отметил Якушев.

Новая схема округов появится на сайте администрации города 14 марта. Депутаты единогласно проголосовали за утверждение схемы нарезки округов и приступили к обсуждению второго, более важного вопроса повестки заседания - об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кургана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 4 марта этого года глава Кургана Сергей Руденко оставил свой пост по собственному желанию, исполняющим обязанности назначен депутат Курганской городской думы Игорь Прозоров.

"Члены конкурсной комиссии - их 8 человек. Из них четверо назначаются губернатором Курганской области, и четверо - Курганской городской думой. Проектом предлагается определить и персональный состав членов конкурсной комиссии. В процессе проведения конкурса комиссия будет оценивать кандидатов на основании представленных документов об образовании и сведений о трудовой деятельности, а также по результатам индивидуального собеседования, на котором будут оцениваться профессиональные знания и умения кандидата", - отметил в своем докладе депутат Курганской гордумы Вячеслав Тяжельников.

По его словам, также кандидат должен будет рассказать свою программу мероприятий по социально-экономическому развитию города. Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 15 марта по 25 марта включительно.

"Итоговое заседание конкурсной комиссии предлагается назначить на 4 апреля. По результатам конкурса комиссия должна представить в Курганскую городскую думу не менее двух кандидатов на должность главы города, по которым депутаты проведут тайное голосование. Глава города будет избран депутатами гордумы на 5 лет", - отметил Тяжельников.

Депутат Яков Сидоров отметил, что народным избранникам стоит задуматься об ответственности перед жителями, ведь срок полномочий этого состава думы истекает уже в сентябре этого года, потом пройдут новые выборы в городской парламент.

"Мы рассматривали вопрос о том, чтобы у нас глава города выбирался всем населением Кургана, но потом мы от этой схемы отказались. Нас выбрали люди и делегировали нам вот такое право - выбирать главу города. В апреле этого года у нас появится глава города, которого выберем мы с вами. Но наступит сентябрь, когда вот этот состав думы прекратит свою работу, будет другая дума", - сказал Сидоров.

"Мы, назначая главу, отвечаем за его работу, но наша ответственность продлится всего несколько месяцев до сентября. Я считаю, что это ненормально. У нас глава с сентября будет работать в режиме, когда его никто не выбирал. После сентября любой из жителей Кургана новому главе может сказать: "А тебя кто выбрал? Те, которые уже ушли в отставку (депутаты старого созыва - прим.)? А мы тебя не выбирали". Над этим стоит подумать", - отметил депутат.