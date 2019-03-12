12 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Свердловские власти планируют снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц

Свердловские власти планируют снизить тариф на вывоз мусора на 12 руб. в месяц. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, снижение платы за услугу по обращению с ТКО для каждого жителя области, по прогнозам экспертов, составит от 10 до 30%.

"Изменение платы за услугу по обращению с ТКО в Свердловской области неизбежно. По совокупности принимаемых мер, сокращение платежей составит не менее 12 рублей на человека в месяц", - сообщил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

Он также добавил, что пересчитали плату за негативное воздействие на окружающую среду. Окончательные результаты станут известны 14 марта. На этом этапе снижение тарифов для потребителей составит около одного рубля на человека.

мусор, пакеты, митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Следующей мерой по облегчению "коммунальной" нагрузки на свердловчан станет принятие федерального закона о частичном освобождении регоператоров от налога на добавленную стоимость (НДС). В рамках его реализации снижение тарифов составит еще около 5%.

"Самое весомое снижение платы жителей за утилизацию и вывоз ТКО обеспечит новая методика расчета нормативов потребления. В результате пересмотра параметров, снижение размера платы для отдельных групп потребителей составит от 10 до 30%", - добавил в департаменте.

В первую очередь изменения коснутся жителей сельских территорий и домов частного сектора с печным отоплением.

мусорная реформа, митинг, КПРФ(2019)|Фото:Накануне.RU

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Митинг против "мусорной реформы" проходил в Екатеринбурге 3 февраля, на Площади Обороны. Митинг был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать протест пришли представители совершенно разных политических объединений.

Добавим, что Свердловская область попали в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический.

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Свердловские власти планируют снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц

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Теги: мусорная реформа, ТКО, тарифы, Евгений Куйвашев, комунальные услуги, минжкх



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