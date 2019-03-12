12 Марта 2019
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"Пренебрежение законами со стороны тех, кто должен их защищать": Шевченко потребовал отставки владимирского омбудсмена

Журналист Максим Шевченко, который также является депутатом Законодательного собрания Владимирской области, потребовал лишить Людмилу Романову должности уполномоченного по правам человека в регионе. Он считает, что омбудсмен много лет нарушает закон.

Как пишет Шевченко в своем Telegram-канале, он подал иск об отмене решения заксобрания от 28 февраля 2018 года о назначении Романовой на должность уполномоченного по правам человека во Владимирской области. По его данным, чиновнице, которая занимает пост с 2013 года, запрещено совмещать должность омбудсмена с другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской или иной творческой деятельности, при этом Романова остается сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Шевченко указывает, что омбудсмену запрещено состоять в организации, преследующей политические цели, а ОНФ является как раз таким общественным объединением.

уполномоченный по правам человека Владимирской области Людмила Романова(2019)|Фото: сайт уполномоченного по правам человека Владимирской области

"Людмила Романова нарушала в течение продолжительного времени (с июля 2015 года) и продолжает нарушать закон. Это исключает ее нахождение на должности уполномоченного по правам человека во Владимирской области. Назначение на этот пост требует безупречной репутации", - отметил Максим Шевченко.

Он считает, что "подобное публичное пренебрежение законами со стороны тех, кто эти законы должен формулировать и защищать, - возмутительно и недопустимо".

"Поэтому сегодня я подал через своего представителя иск к заксобранию Владимирской области", - заключил журналист.

О реакции аппарата омбудсмена на это заявление неизвестно.

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"Пренебрежение законами со стороны тех, кто должен их защищать": Шевченко потребовал отставки владимирского омбудсмена

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Теги: Шевченко, Романова, отставка, омбудсмен



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