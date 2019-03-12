В Березниках на "Зарнице" ученик расстрелял одноклассницу из "пневматики"

В Березниках во время подготовки к городской военно-патриотической игре "Зарница" произошёл несчастный случай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства образования.

В начале марта в спортивном зале в школе №14 один из учеников стрелял в мишень из пневматической винтовки. Пуля "срикошетила" от стены и попала в паховую область правой ноги его одноклассницы. Учитель в это время находилась в тренерской, оставив детей без присмотра.

"Министерство считает данное поведение неприемлемым – это грубое нарушение правил техники безопасности. Администрации школы следовало сразу вызвать "скорую помощь", чего они не сделали. В результате вскоре ребенок попал в больницу", - сообщили чиновники.

Конфликта между школьниками не было. Ни родители, ни ученики друг к другу претензий не имеют. Наказание для директора школы и педагога выберут по результатам проверки.

"Девочка поступила к нам 7 марта. Пулька застряла в мягких тканях. Врачи собрали консилиум и решили её не доставать – это опасно, можно повредить сосуды, нервы. Было небольшое воспаление, его сняли. Ребёнку рекомендовали обратиться в краевую больницу в Перми. Сегодня её выписали", - рассказала Накануне.RU руководитель пресс-центра березниковской больницы имени Вагнера Екатерина Кравцова.