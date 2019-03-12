СМИ сообщили о задержании мэра Рязани и его зама

Сотрудники правоохранительных органов проводят в администрации Рязани проверочные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В местных СМИ появилась информация, что задержаны исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин.

Однако в пресс-службе администрации Рязани опровергли это, заявив, что Карабасов не задержан, а "доставлен на беседу".

В то же время депутат городской думы Алексей Захаров сообщил ТАСС, что Карабасова и Савина задержали, это связано с делом Фонда капитального ремонта Рязани.

Накануне сотрудниками ФСБ была задержана генеральный директор фонда Марина Бондарева. Однако позже она вернулась на работу.

Напомним, ранее в Нефтеюганске прошли обыски в городской администрации. Операция силовиков осталась без пояснений, глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев заявил, что имела место попытка захвата власти, операцию он связывал с увольнением своего зама Сергея Лагойды.

Общественный совет открыто обвинил окружных чиновников в вооруженном захвате администрации. Дегтярев в комментарии журналистам рассказал, что после инцидента общался с губернатором по телефону.

Против мэра, напомним, было возбуждено уголовное дело, позднее Генпрокуратура отменила постановление.