Предприятие тюменского депутата-миллионера вызывают на судебное разбирательство в Чехию

В Арбитражный суд Тюменской области поступили запросу о вручении судебных документов из областного суда чешского города Пльзень. Ответчик - завод "Тюменьремдормаш", собственником которого является депутат гордумы Тюмени Алексей Рагозин.

В картотеке зарегистрированы два запроса из суда Чехии, суть претензий не уточняется, при этом аналогичные документы суд направлял в 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU. Они касались дела, рассматриваемого в суде города Пльзень, где зарегистрирована компания "Делекс Груп". С ней завод Рагозина судился в 2008-2016 г. из-за оплаты поставок оборудования.

"Тюменьремдормаш" в 2006 г. купил у чехов оборудование на 1,7 млн евро, а затем обратился в суд с требованием снизить цену договора на 40% - почти на 700 тыс евро. Завод ссылался на то, что ответчиком в рамках исполнения договора не были оказаны услуги по сертифицируемому обучению персонала.

Тюменский суд, а также апелляционные инстанции отказывали заводу в исках, последнее решение вынесено в 2016 г.

Судя по запросам чешского суда, разбирательство продолжается за рубежом.

Как сообщало Накануне.RU, владелец завода, депутат гордумы Алексей Рагозин в 2017 г. отчитался о рекордном среди народных избранников доходе в 154,7 млн руб.