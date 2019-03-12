Предприятие тюменского депутата-миллионера вызывают на судебное разбирательство в Чехию

12 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область

Предприятие тюменского депутата-миллионера вызывают на судебное разбирательство в Чехию

В Арбитражный суд Тюменской области поступили запросу о вручении судебных документов из областного суда чешского города Пльзень. Ответчик - завод "Тюменьремдормаш", собственником которого является депутат гордумы Тюмени Алексей Рагозин.

В картотеке зарегистрированы два запроса из суда Чехии, суть претензий не уточняется, при этом аналогичные документы суд направлял в 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU. Они касались дела, рассматриваемого в суде города Пльзень, где зарегистрирована компания "Делекс Груп". С ней завод Рагозина судился в 2008-2016 г. из-за оплаты поставок оборудования.

"Тюменьремдормаш" в 2006 г. купил у чехов оборудование на 1,7 млн евро, а затем обратился в суд с требованием снизить цену договора на 40% - почти на 700 тыс евро. Завод ссылался на то, что ответчиком в рамках исполнения договора не были оказаны услуги по сертифицируемому обучению персонала.

Тюменский суд, а также апелляционные инстанции отказывали заводу в исках, последнее решение вынесено в 2016 г.

Судя по запросам чешского суда, разбирательство продолжается за рубежом.

Как сообщало Накануне.RU, владелец завода, депутат гордумы Алексей Рагозин в 2017 г. отчитался о рекордном среди народных избранников доходе в 154,7 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Предприятие тюменского депутата-миллионера вызывают на судебное разбирательство в Чехию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Рагозин, Завод Тюменьремдормаш, Чехия, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 123

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети