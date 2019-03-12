12 Марта 2019
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В Екатеринбурге задержан вооруженный житель ХМАО, угрожавший поджечь квартиру

В Екатеринбурге задержан житель ХМАО, вооруженный обрезом. Полиция уже возбудила уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, рано утром 11 марта в отдел полиции №9 поступил сигнал, что в подъезде дома на улице Крауля находится неизвестный, который угрожает поджечь квартиру. На место был направлен наряд вневедомственной охраны Росгвардии. На лестничной клетке 12-го этажа стражи порядка задержали 39-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

При досмотре в рукаве у него нашли обрез ружья, а в сумке лежали 28 патронов. Несмотря на угрозу поджога, каких-либо огнеопасных веществ при злоумышленнике найдено не было. На место вызвали следственно-оперативную группу.

задержанный за хранение оружия(2019)|Фото: Управление МВД России по городу Екатеринбургу

Задержанного отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что изъятое у него оружие пригодно для стрельбы и является огнестрельным. Сам мужчина не смог внятно пояснить, откуда оно, заявив, что это не его.

Против ранее судимого уроженца ХМАО полицией возбуждено дело за незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Сейчас югорчанина проверяют на причастность к другим преступлениям.

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В Екатеринбурге задержан вооруженный житель ХМАО, угрожавший поджечь квартиру

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Теги: Екатеринбург, обрез, поджог, полиция



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