Самым богатым жителем Лондона оказался Михаил Фридман

Журнал Forbes назвал основателя "Альфа-групп" и крупнейшего акционера холдинга LetterOne Михаила Фридмана самым богатым жителем Лондона.

Его состояние оценивается в $15 млрд. Ранее Фридман вошел в десятку богатейших россиян по версии Forbes.

В Лондоне, по данным экспертов издания, живут 55 миллиардеров с совокупным состоянием $226 млрд.

Фридман впервые стал самым богатым лондонцем. Уже несколько лет это звание удерживал за собой выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Сейчас он проживает в Нью-Йорке, пишет Forbes.

Ранее сообщалось, что структура BASF и компания Михаила Фридмана LetterOne подписали соглашение о слиянии в единое предприятие Wintershall DEA.

Как указывается в сообщении организации, Wintershall DEA станет крупнейшей независимой компанией в Европе, масштаб деятельности которой распространяется также на Латинскую Америку, Северную Африку и Ближний Восток.