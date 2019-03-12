12 Марта 2019
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Общество За рубежом

Самым богатым жителем Лондона оказался Михаил Фридман

Журнал Forbes назвал основателя "Альфа-групп" и крупнейшего акционера холдинга LetterOne Михаила Фридмана самым богатым жителем Лондона.

Его состояние оценивается в $15 млрд. Ранее Фридман вошел в десятку богатейших россиян по версии Forbes.

В Лондоне, по данным экспертов издания, живут 55 миллиардеров с совокупным состоянием $226 млрд.

Фридман впервые стал самым богатым лондонцем. Уже несколько лет это звание удерживал за собой выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Сейчас он проживает в Нью-Йорке, пишет Forbes.

Ранее сообщалось, что структура BASF и компания Михаила Фридмана LetterOne подписали соглашение о слиянии в единое предприятие Wintershall DEA.

Как указывается в сообщении организации, Wintershall DEA станет крупнейшей независимой компанией в Европе, масштаб деятельности которой распространяется также на Латинскую Америку, Северную Африку и Ближний Восток.

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Самым богатым жителем Лондона оказался Михаил Фридман

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Теги: михаил фридман, лондон, леонард блаватник



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