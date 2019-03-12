В Кунгуре рабочий погиб под станком

В Кунгуре рабочего придавило станком, он погиб.

В пресс-службе городской службы спасения Накануне.RU сообщили, что утром 11 марта диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Кунгура сообщил им о том, что на бывшей базе управления технологического транспорта 51-летнего мужчину придавило станком.

Жертву извлекли рабочие базы до приезда спасателей, он умер на месте. В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что проводят проверку по факту гибели рабочего.