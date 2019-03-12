12 Марта 2019
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В свердловской прокуратуре разъяснили, как теперь платить за отопление владельцам квартир с индивидуальными источниками тепла

В прокуратуре Свердловской области разъяснили, как теперь будет происходить начисление платы за услугу "Отопление" для тех собственников, в квартире которых установлены индивидуальные источники тепла.
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Прежде, до февраля 2019 года, правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах было установлено, что потребители вносят плату за отопление совокупно - без разделения на плату за потребление данной услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды. При этом считалось, что освобождение от обязанности по внесению платы за тепло собственников, установивших индивидуальное отопление, приведет к нарушению прав остальных владельцев помещений в многоквартирном доме.

Как сообщила Накануне.RU прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Алена Козубенко, точку в этом вопросе поставил Конституционный Суд РФ, который пришел к выводу, что при соблюдении установленного порядка переустройства системы внутриквартирного отопления, действующего на момент его проведения, и обеспечении в данном помещении нормативного температурного режима, на собственников и пользователей таких жилых помещений могут быть возложены лишь расходы, связанные с потреблением тепловой энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

суд, молоток, правосудие(2019)|Фото: Накануне.RU

В результате 23 февраля 2019 года Правительство России привело правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах в соответствии с требованиями Конституционного Суда и внесло соответствующие изменения.

"Особое внимание хочу обратить на то, что судебные решения, которые были основаны на применении прежних правил - как не исполненные, так и исполненные частично - не подлежат дальнейшему исполнению и должны быть пересмотрены. Однако пересмотр таких судебных решений возможен на основании волеизъявления заинтересованных сторон", - заключила представитель прокуратуры.

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В свердловской прокуратуре разъяснили, как теперь платить за отопление владельцам квартир с индивидуальными источниками тепла

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Теги: отопление, оплата, прокуратура



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