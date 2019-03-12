Медведев поручил проверить проект по строительству завода на озере Байкал

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие экологическим стандартам проект по строительству завода на Байкале по импорту воды в Китай.

Глава правительства отметил, что тема очень острая, он получил много обращений по этому поводу в соцсетях.

По словам премьера, необходимо изучить все аспекты проекта, передает "Интерфакс". Он отметил, что нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала.

Как сообщалось, строительство завода по розливу воды для Китая на берегу Байкала привлекло внимание активистов, петиция против строительства объекта собрала уже более 800 тысяч подписей.

Активисты "Экозащиты 365" собрали в Иркутске пресс-конференцию, где рассказали о предстоящем всероссийском митинге под лозунгом "Спаси Байкал". Мероприятие ориентировочно запланировано на 23 марта.

Ранее появились первые результаты прокурорской проверки законности строительства завода по розливу воды на Байкале.

Со стороны ООО "АкваСиб" выявлены факты нарушений федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". На территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства, а разрешение на проведение работ для обустройства траншей для размещения водоводов, выданное администрацией Култукского городского поселения Слюдянского района, на момент проверки не было предоставлено.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области, прокуратура намерена обратиться в суд с требованием приостановить строительство предприятия.