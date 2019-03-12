Медведев поручил проверить проект по строительству завода на озере Байкал

12 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО В России

Медведев поручил проверить проект по строительству завода на озере Байкал

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие экологическим стандартам проект по строительству завода на Байкале по импорту воды в Китай.

Глава правительства отметил, что тема очень острая, он получил много обращений по этому поводу в соцсетях.

По словам премьера, необходимо изучить все аспекты проекта, передает "Интерфакс". Он отметил, что нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала.

Как сообщалось, строительство завода по розливу воды для Китая на берегу Байкала привлекло внимание активистов, петиция против строительства объекта собрала уже более 800 тысяч подписей.

Строительство завода по бутылированию воды в Прибайкалье(2019)|Фото: /activatica.org

Строительство завода по бутылированию воды в Прибайкалье(2019)|Фото: activatica.org

Активисты "Экозащиты 365" собрали в Иркутске пресс-конференцию, где рассказали о предстоящем всероссийском митинге под лозунгом "Спаси Байкал". Мероприятие ориентировочно запланировано на 23 марта.

Ранее появились первые результаты прокурорской проверки законности строительства завода по розливу воды на Байкале.

Со стороны ООО "АкваСиб" выявлены факты нарушений федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". На территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства, а разрешение на проведение работ для обустройства траншей для размещения водоводов, выданное администрацией Култукского городского поселения Слюдянского района, на момент проверки не было предоставлено.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области, прокуратура намерена обратиться в суд с требованием приостановить строительство предприятия.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медведев поручил проверить проект по строительству завода на озере Байкал

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий медведев, байкал, завод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.03.2019 13:44 Мск В строительстве завода по розливу воды для Китая нашлись нарушения: их заметили только перед митингом
Ранее 07.03.2019 08:54 Мск Прокуратура потребует остановить строительство завода по розливу воды для Китая на Байкале
Ранее 01.03.2019 15:25 Мск Прокуратура проверит законность строительства завода по розливу байкальской воды для Китая
Ранее 21.02.2019 14:48 Мск Активисты планируют всероссийский митинг против завода по розливу байкальской воды для Китая
Ранее 03.05.2017 09:19 Мск Китайские СМИ отреагировали на петиции против строительства завода по розливу байкальской воды

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 123

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети