"Настюша" требует признать банкротом экс-главу правления "Промсвязьбанка" Ананьева

Зерновая компания "Настюша" требует признать банкротом своего бывшего бенефициара, экс-главу правления "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева. Такие данные содержатся в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Заявление было подано 7 марта, пока движения по нему нет.

Сумма задолженности Ананьева перед "Настюшей" также пока не указана.

Как сообщало Накануне.RU, ранее торговый дом "Настюша" обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием включить в реестр требований кредиторов задолженности "Мельничного комбината в Сокольниках".

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. невыплата зарплат стала причиной голодовки работников московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша".