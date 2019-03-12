"Яблоко" по пожертвованиям оказалась второй после "единороссов"

На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) выложили отчет о движении имущества и денежных средств политических партий в IV квартале 2018 года. Несколько неожиданным оказалось второе место партии "Яблоко", первую строчку традиционно занимают "единороссы", передает корреспондент Накануне.RU.

Отчеты, поступившие в ЦИК, включают 27 политических партий, объем пожертвований у большинства, естественно, минимален и колеблется от нескольких сотен тысяч (например, "Родина" – 342 тыс. 800 руб. в отчетный период) до сумм в 2,5 тыс. и т.д. Отсюда, видимо, имеет смысл рассматривать как серьезных игроков политического рынка максимум десять, много – 12 политических сил и движений.

Наиболее крупные суммы пожертвований (включая деньги) у "Единой России" - почти 360 млн руб. Включая 296,5 млн денежных средств и более 63 млн – имущество.

На втором месте по сумме привлеченных от спонсоров средств оказалась партия "Яблоко" – 66 млн руб., большая часть – денежные пожертвования.

Третье и четвертое место в этом списке делят коммунисты Геннадия Зюганова и ЛДПР, у партий по 58 и 33 млн пожертвований, включая имущество (41 и 14 млн соответственно).

"Ноздря в ноздрю" идут по пожертвованиям в четвертом квартале 2018 года "Справедливая Россия" и "Партия дела" Константина Бабкина, у первой – чуть более 20 млн рублей пожертвований, у второй – 19 млн.

Далее следуют по убывающей "Партия Роста" (7 млн), "Партия возрождения России" (5,8 млн), "Патриоты России" (5,3 млн), "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (4,1 млн), партия "Гражданская платформа" (3,1 млн).

Всего, по данным ЦИК, политическим партиям в ноябре – декабре прошедшего года поступило в виде пожертвований 405,8 млн руб., из этой суммы свыше 383 млн – от юридических лиц, оставшиеся 22 млн руб. – от граждан.

В указанный период все зарегистрированные политические партии и движения израсходовали на осуществление уставной деятельности более 2 млрд 618 млн руб., из них на содержание руководящих органов партий – 374,7 млн руб. Что интересно, согласно отчетности, содержание региональных отделений (читай – аппарата) в этот же период партиям обошлось в "смешную" сумму всего около 4,6 млн руб. Впрочем, на различные цели в "регионалки" ушли солидные 862 млн руб., они были потрачены на проведение конференций, пропаганду и другие цели.

Добавим, что по состоянию на декабрь 2018 года в России официально считались зарегистрированными 64 политические партии, которые представляют отчеты, включая финансовые сведения, в ЦИК.