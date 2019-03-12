"Какую партию ни возьмемся строить – все у нас КПСС получается". ЕР создает свою Высшую партшколу - ВПШ.

В "Единой России" взялись всерьез готовить партийные кадры. В начале марта завершился первый поток модуля «Политический лидер» партийной школы ЕР, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 25 февраля 2019 года в Москве начала работу Высшая партийная школа «Единой России». ВПШ – это постоянно действующая система обучения для членов и сторонников партии. О запуске проекта было объявлено на съезде «Единой России» в декабре 2018 года.

Любопытно, что сегодня немногие даже из политиков допенсионного возраста знают о том, что в СССР, где , как известно, руководящей и направляющей партией была Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), существовала системная работа с кадрами. В том числе и с партийными кадрами. А для тех, кто выбрал партийную работу как профессию высшим учебным партийным институтом как раз была Высшая партийная школа КПСС. ВПШ КПСС - это были высшие учебные заведения в СССР с 1946 по 1991 год. Готовили там руководящие партийные и советские кадры, руководителей газет, журналов и вообще СМИ. Школы создавались и управлялись Центральными комитетами КПСС союзных республик, обкомов и крайкомов. Было очное и заочное обучение. Если учащийся был с высшим образованием - учились 2/3 года. Если со средним - 4/5 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде развития гражданского общества, в ВПШ "Единой России" учебные программы, методология обучения, концепция отбора участников, были разработаны экспертами Фонда. Задачи ВПШ ЕР - выявлять и обучать тех, кто могли бы создать костяк кадрового партийного резерва, давать новые знания и практики тем, кто находится на самых сложных уровнях партийной работы, таких как повседневная коммуникация с гражданами и проведение избирательных кампаний различного уровня; повышать квалификации, уровень компетенции исполкомов партии - тех, кто обеспечивает ежедневную работу структурных подразделений Партии.

Первый реализуемый модуль – «Политический лидер» собрал более 8,5 тысяч заявок, отобрали 150 участников.Наибольшее число заявок поступило из регионов: Краснодарский край, Ростовская область, Москва, Ставропольский край, Калининградская область, Республика Башкортостан, Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Пермский край.

Среди преподавателей модуля «Политический лидер» были политические эксперты и политики: президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, глава коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко и другие.

В день открытия обучения с участниками встретился председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он отметил, что "сегодня очень наивно надеяться, что повышение социальных выплат и зарплат бюджетников автоматически приведут к росту партийного рейтинга и победам на выборах". Константин Костин в частности сказал: "Не нужно упрощать мотивы формирования политических предпочтений больших социальных групп. Основные качества успешного политика 20-х годов нашего века - быстрая реакция и высокая личная включенность в повседневную проблематику своих избирателей".

Эксперт акцентировал внимание участников на том, что в настроениях общества в 2018 году произошли глобальные сдвиги, и политическая система пока только начала отыгрывать их, адаптироваться к новой реальности. По мнению Костина, «в ближайшие несколько лет на выборах и между ними нас ждёт много неожиданностей из разряда "раньше такого просто не могло быть".

