12 Марта 2019
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Спорт Свердловская область

Евгений Куйвашев поздравил уральских спортсменов-победителей зимней Универсиады

Евгений Куйвашев поздравил уральских спортсменов, которые завоевали медали на XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, свердловские спортсмены завоевали десять медалей, из которых четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

"Высоко ценю вашу отличную работу в составе сборной России, боевой настрой и волю к победе. Горжусь тем, что вы достойно представили наш регион, пополнили медалям Свердловской области на Универсиаде-2019", – говорится в поздравительных телеграммах.

Глава региона пожелал спортсменам новых успешных выступлений.

Первую золотую медаль завоевала конькобежка Евгения Захарова в шорт-треке в эстафете на 3 тысячи метров. Сноубордист Антон Мамаев стал лучшим в слоупстайле. Николай Коньков выиграл золото Универсиады в составе мужской сборной по хоккею с мячом. Еще одну золотую медаль завоевала Надежда Вольф в составе женской сборной России в хоккее с шайбой.

Сноубордистка Анастасия Логинова завоевала серебряную медаль соревнований в слоупстайле. А также четыре свердловских спортсменки Татьяна Кузнецова, Виктория (Жирякова) Токтубаева, Анастасия Шелестова и Марина Корзухина стали серебряными призерами в турнире по хоккею с мячом в составе женской сборной команды. Также две серебряных медали привезла биатлонистка Ирина Казакевич.

Две бронзовых награды завоевала биатлонистка Тамара Воронина.

Добавим, что сегодня завершается XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске.

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Евгений Куйвашев поздравил уральских спортсменов-победителей зимней Универсиады

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Теги: Евгений Куйвашев, спортсмены, поздравление, Универсиада



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