12 Марта 2019
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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Рейтинг Беглова присыпало снегом?

В администрации Санкт-Петербурга подсчитали, что зима в текущем году стала самой снежной за последние восемь лет, в марте отметка выпавших осадков превысила цифру в 2 метра снежного покрова. Пик осадков пришелся на январь – февраль, последний по времени снежный буран накрыл Северную столицу в минувшие выходные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
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Коммунальщики заявляют о том, что с начала зимнего сезона в городе зафиксировано выпадение 210 см осадков, при этом в марте эта цифра колебалась в районе 50 см.

Несмотря на всю сложность обстановки, синоптики и специалисты коммунальных служб утверждают, что показатели 2011 года по "снежности" пока не превышены, хотя временами приходится туго. Например, снежный шторм 9 марта практически парализовал движение в городе, с перебоями работал аэропорт "Пулково".

В настоящее время на улицах города для уборки снега и наледи выведено 800 спецмашины, бригады коммунальных служб работают без выходных. По прогнозам синоптиков, в марте город по-прежнему будет время от времени засыпаться снегом, окончания сезона коммунальщики ждут не ранее 16 апреля.

В конце февраля мы писали, что за ситуацией с рейтингом врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова внимательно следят в московских кабинетах, в город на Неве зачастили сотрудники Администрации президента.

Проблемы с уборкой улиц от снега и наледи в последнее время так или иначе вышли в "топ" городских новостей, а врио губернатора даже вынужден был вооружиться лопатой и начать расчищать снег на улицах, реакция петербуржцев на это была, мягко говоря, неоднозначной.

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Рейтинг Беглова присыпало снегом?

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Теги: Александр Беглов, мэрия, Администрация президента, снегопады



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