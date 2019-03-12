Хантсман отказался участвовать в ПМЭФ из-за ареста Калви

Американский посол в России Джон Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в том случае, если основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви останется под арестом.

Об этом глава дипмиссии США заявил представителям американского бизнеса в России в прошлом месяце, сообщает Financial Times.

Напомним, дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом России в середине февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще несколько человек. Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя компании Baring Vostok на два месяца.

Инвестиционный фонд Baring Vostok попросил президента России ​взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и еще нескольких сотрудников.

По данным Financial Times, с начала расследования в отношении Калви несколько бизнесменов из США уже отменили запланированные поездки в Россию, передает ТАСС.