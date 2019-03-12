12 Марта 2019
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Экономика В России За рубежом

Новые санкции США могут лишить россиян банковских карт: эксперты советуют открывать счета в Европе

Новые санкции США могут лишить россиян банковских карт. Эксперты призывают быть готовыми к этому и советуют, что можно сделать в данной ситуации.

На данный момент американский Конгресс еще не одобрил законопроект, согласно которому пользователи Сбербанка будут отключены от международных систем Visa и MasterCard. Но если это случится, то у миллионов жителей России возникнут проблемы: расплатиться картой в магазине, оплатить коммунальные услуги или кредиты станет просто невозможно.

В Центральном банке РФ знают об этом и неофициально рекомендуют оформить счет в другом банке, который не попадет под санкции и позволит сохранить средства. Среди таких европейские, американские и азиатские учреждения, оформить счета в которых стало проще.

коллаж, правительство, здание, ведомство, экономика, санкции, деньги, нефть, графики(2015)|Фото: Накануне.RU

Как говорит руководитель иммиграционной компании "Второй Паспорт" Юрий Моша, американские сенаторы пытаются развалить банковскую систему России и перевести тех россиян, кто не попал под личные санкции, в свои банки.

"Да, открыть счет стало проще, а юридическим лицам даже не нужно приезжать для этого в США, но все равно эта услуга требует дополнительных затрат и времени. Можно рассмотреть предложения европейских банков, но нужно понимать, что обслуживание счета в зарубежных банках нужно оплачивать в валюте, делать это своевременно да и к собеседованию во время открытия счета нужно подойти серьезно", - приводит слова эксперта Infox.ru.

Однако далеко не все владельцы карт Сбербанка могут позволить себе посетить Европу или США, чтобы открыть там счет.

Напомним, ранее американские власти ввели санкции против российско-венесуэльского банка.

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Новые санкции США могут лишить россиян банковских карт: эксперты советуют открывать счета в Европе

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Теги: санкции, карты, банки



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