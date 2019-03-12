160 участников массовых мероприятий наказали в Екатеринбурге за прошлый год

В 2018 году в Екатеринбурге прошло 798 митингов и пикетов, 42 демонстрации и шествия, а также 5 массовых собраний, в ходе которых было задержано 193 человека, из них 160 привлечены к административной ответственности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Эти цифры по настоянию депутатов городской думы озвучил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД РФ по Екатеринбургу в ходе заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

По словам полицейского, основными причинами задержаний стали нарушения порядка проведения общественных мероприятий.

"Если, допустим, заявлен пикет с определённой тематикой, а выходит человек с совершенно другой тематикой, или он мешает организаторам проводить мероприятие, тогда нас уведомляют и просят удалить такого человека", - пояснил Дмитриев. И сообщил также, что провокаций в отношении сотрудников правопорядка замечено не было.

При этом полицейский отметил, что далеко не все политические акции носят протестный характер.