160 участников массовых мероприятий наказали в Екатеринбурге за прошлый год

12 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

160 участников массовых мероприятий наказали в Екатеринбурге за прошлый год

В 2018 году в Екатеринбурге прошло 798 митингов и пикетов, 42 демонстрации и шествия, а также 5 массовых собраний, в ходе которых было задержано 193 человека, из них 160 привлечены к административной ответственности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Эти цифры по настоянию депутатов городской думы озвучил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД РФ по Екатеринбургу в ходе заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

По словам полицейского, основными причинами задержаний стали нарушения порядка проведения общественных мероприятий.

"Если, допустим, заявлен пикет с определённой тематикой, а выходит человек с совершенно другой тематикой, или он мешает организаторам проводить мероприятие, тогда нас уведомляют и просят удалить такого человека", - пояснил Дмитриев. И сообщил также, что провокаций в отношении сотрудников правопорядка замечено не было.

При этом полицейский отметил, что далеко не все политические акции носят протестный характер.

мусорная реформа, митинг, КПРФ(2019)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

160 участников массовых мероприятий наказали в Екатеринбурге за прошлый год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: митинг, пикет, екатеринбург, массовые мероприятия, наказание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 113

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети