Жительница Зауралья тайно родила ребенка в бане, а потом задушила его нижним бельем

В Зауралье передано в суд уголовное дело в отношении 33-летней женщины, которая обвиняется в убийстве собственного ребенка.

Женщина скрывала свою беременность и родила младенца в бане, после этого она задушила малыша нижним бельем, труп положила в халат и убрала в пакет, который спрятала в своем доме, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Трагедия произошла вечером 3 января 2019 года в одном из сел Кетовского района.